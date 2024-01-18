Мир 18 января 2024, 08:33 Эвакуированные Украиной жители Харьковской области перестали выходить на связь Марочко: эвакуированные Украиной жители не выходят на связь с близкими

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Эвакуированные украинскими властями жители Харьковской области перестали выходить на связь с родственниками. Об этом сообщил РИА «Новости» военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

В январе стало известно, что власти Харьковской области начали проводить обязательную эвакуацию в двух общинах Купянского района. Такое решение связали с «соображениями безопасности».

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«После начала эвакуации <…> с территории так называемых Кондрашевской и Куриловской громад родственники, которые в большей степени находятся на территории РФ, потеряли с ними связь», — подчеркнул офицер.

Последнее, что сообщили эвакуированные жители, что у них отобрали все гаджеты для связи. Представители украинского МВД сделали это также якобы в целях безопасности.

Российские бойцы спасли украинскую военнослужащую. Ее на поле боя бросили свои же сослуживцы. Как уточнил глава Херсонской области Владимир Сальдо, раненая украинка обратила на себя внимание, когда мимо нее пролетал российский беспилотник. Бойцы заметили ее и эвакуировали.