Эвакуированные из-за коронавируса туристы вспомнили о жизни в Китае

«Самолет был заполнен лишь на четверть. Я часто летаю, и обычно людей гораздо больше. Всегда шумно. А сейчас все в масках, друг с другом не разговаривают», — пояснила женщина. Она рассказала, что несколько лет живет в Пекине, однако решила уехать в Россию из-за распространения коронавируса.

«Все сидят дома. Обычно новогодние праздники в Китае проходят с размахом, а в этом году все отменили», — уточнила другая девушка. Она около пяти лет живет в Китае. По ее словам, праздничные мероприятия отменили даже в северном Харбине, который еще не достала эпидемия.

«Нас досконально обследовали в Китае: измеряли температуру, брали мазки на анализы, проводили дезинфекцию багажа. Уже в России нам просто померили температуру специальными датчиками, и все», — отметила девушка. Она добавила, что должна вернуться в Харбин к концу февраля, чтобы выйти на работу.

«Очень надеюсь, что к этому времени ситуация изменится к лучшему», — подчеркнула она.