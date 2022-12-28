Мир 28 декабря 2022, 06:18 Эвакуированную из Херсона чиновницу схватили на границе с Латвией и выдали Украине Чиновницу из Херсона Котляр на Украине осудили на 15 лет за сотрудничество с Россией

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На Украине чиновницу из Херсонской области Ларису Котляр приговорили к 15 годам тюрьмы за сотрудничество с Россией. Ее схватили на границе с Латвией по дороге к дочери, рассказал РИА «Новости» глава администрации Снигиревского района Юрий Барбашов.

Женщина работала помощницей глав одного из сельсоветов и вместе с другими жителями Херсона эвакуировалась в Россию. Спустя некоторое время она решила съездить к дочери в Европу. По словам Юрия Барбашова, для этого нужно было пройти через границу с Латвией. Там ее и схватили.

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«Буквально на латвийской границе она была арестована, депортирована на Украину», — сказал он.

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Суд над Ларисой Котляр прошел в ускоренном режиме. За сотрудничество с Россией ее приговорили к 15 годам тюрьмы. Он обратил внимание на то, что так поступили с рядовой чиновницей невысокого ранга — осудили, как государственную преступницу. По его словам, на Украине плохо относятся ко всем, кого заподозрят в лояльности к России.

Ранее Служба безопасности Украины расстреляла около 20 жителей Берислава в Херсонской области по такому же обвинению. Так же поступили с 39 жителями самого Херсона.