Эвакуированной из Уханя на Украину иностранке стало плохо
«Полтавские медики сработали оперативно. Зашли, осуществили медицинский осмотр и вышли из помещения пансионата с соблюдением всех санитарных норм. Установлено, что это обострение хронической гастроэнтерологической болезни эвакуированной», — написал на своей странице в Facebook замминистра здравоохранения Виктор Ляшко.
Он добавил, что остальные эвакуированные чувствуют себя хорошо. Ни у кого из них нет симптомов ОРВИ.
Украина вывезла 48 сограждан и 27 иностранцев из китайского Уханя из-за коронавируса. Людей разместили на карантин в пансионате под Полтавой, но перед этим местные жители устроили протест и забросали автобусы с эвакуированными камнями. Полиции пришлось вмешаться в ситуацию. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что панику среди людей посеяли провокаторы, и пообещал наказать виновных в беспорядках.