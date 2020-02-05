Эвакуированная из Китая россиянка рассказала, как их разместили в карантине

Одна из «пациенток» рассказала, что прибывших настоятельно попросили не выходить из комнат и не общаться с соседями — такое поведение «обнулит» срок карантина и отсчет пойдет заново.

«В общем и целом разместили нас неплохо, удобства все есть. Кормить, сказали, будут в комнате. Живем по два человека, в некоторых комнатах — по три», — рассказала женщина.