Эвакуированная из Китая россиянка рассказала, как их разместили в карантине
Россиян, которых экстренно эвакуировали из Уханя, после возвращения поместили под карантин в лечебно-реабилитационный центр «Градостроитель» в Тюмени. Об этом сообщил Life.ru.
Одна из «пациенток» рассказала, что прибывших настоятельно попросили не выходить из комнат и не общаться с соседями — такое поведение «обнулит» срок карантина и отсчет пойдет заново.
«В общем и целом разместили нас неплохо, удобства все есть. Кормить, сказали, будут в комнате. Живем по два человека, в некоторых комнатах — по три», — рассказала женщина.