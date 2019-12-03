Эвакуационный трап самолета упал на жилой дом в Массачусетсе

Отмечается, что во время рейса пилоты услышали громкий хлопок. Это произошло на подлете к международному аэропорту Бостона. Чем именно был вызван хлопок, удалось понять только после того, как воздушное судно совершило успешную посадку. Именно тогда техники увидели, что у самолета недостает надувного эвакуационного трапа, который должен располагаться в правой задней части самолета.

Пилотам, посадившим самолет Путина в тумане, подарили пирог Подробнее

Как оказалось, пропавший трап упал на задний двор одного из жилых домов города Милтона, который находится недалеко от Бостона. Он едва не зацепил хозяина, который в этот момент работал на участке, и его соседку.

Жильцы вызвали полицию, которая передала информацию сотрудникам Федерального управления гражданской авиации (FAA). Вскоре они приехали и забрали потерявшийся надувной трап.

Федеральное авиационное управление США начало проверку всех обстоятельств происшествия.