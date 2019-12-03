  • Эвакуационный трап самолета упал на жилой дом в Массачусетсе

    03 декабря 2019, 12:42

    Нина Петлинова

    Эвакуационный надувной трап упал во двор одного из домов в городе Милтоне, штат Массачусетс, в воскресенье, 1 декабря. Он открылся во время полета пассажирского самолета Boeing компании Delta Air Lines, который направлялся из Парижа в Бостон. Об этом сообщило местное издание Boston Globe.

    Отмечается, что во время рейса пилоты услышали громкий хлопок. Это произошло на подлете к международному аэропорту Бостона. Чем именно был вызван хлопок, удалось понять только после того, как воздушное судно совершило успешную посадку. Именно тогда техники увидели, что у самолета недостает надувного эвакуационного трапа, который должен располагаться в правой задней части самолета.

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    Как оказалось, пропавший трап упал на задний двор одного из жилых домов города Милтона, который находится недалеко от Бостона. Он едва не зацепил хозяина, который в этот момент работал на участке, и его соседку.

    Жильцы вызвали полицию, которая передала информацию сотрудникам Федерального управления гражданской авиации (FAA). Вскоре они приехали и забрали потерявшийся надувной трап.

    Федеральное авиационное управление США начало проверку всех обстоятельств происшествия.