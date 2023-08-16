Мир 16 августа 2023, 15:24 Эвакуацию жителей из-за лесных пожаров объявили на Тенерифе Власти Тенерифе начали эвакуацию жителей из-за лесных пожаров Unsplash

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Власти курортного острова Тенерифе объявили об эвакуации местных жителей из-за ухудшения обстановки с лесными пожарами. Об этом сообщила пресс-служба правительства Канарских островов.

«В качестве меры предосторожности мы начали эвакуацию из городов Ахафона, Медиа Монтанья, Чивисайя и Аррате», — указали власти.

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Проезд по автомагистрали TF-24 между городами Эль-Портильо и Лагутенас, а также по шоссе Лос-Лорос перекрыли.

Президент Канарских островов Фернандо Клавихо заявил изданию El Pais, что спасатели стараются пресечь распространение огня на дома людей.

«Мы начали экстренные земляные работы, но из-за рельефа делать это непросто. Посмотрим, насколько справятся противопожарные полосы и сделаем необходимые выводы», — сказал он.

Лесные пожары в Тенерифе начались во вторник, 15 августа. Огонь уже перекинулся на муниципалитеты Канделария и Арафо, где проживают свыше 33 тысяч человек. Тенерифе является самым крупным островом архипелага Канарских островов. Он знаменит своими курортами и пляжами.

Ранее стало известно, что масштабные лесные пожары начались в штате Гавайи в США.