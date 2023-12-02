Важное 02 декабря 2023, 18:45 Эвакуацию россиян из сектора Газа возобновили Представительство РФ: россиян продолжили эвакуировать из сектора Газа Pxhere

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Эвакуацию россиян и их родственников из сектора Газа возобновили 2 декабря. Об этом сообщили в представительстве России при палестинской национальной администрации.

«Процесс проходит на фоне вновь начавшихся накануне после недельного затишья боевых действий», — передали в представительстве.

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Пока вывоз граждан осложнен из-за ударов, которые наносят израильские военные по всей территории палестинского анклава и районам возле КПП «Рафах». За последние сутки погибли более 200 человек, в том числе гражданин России Маджед Хассуна.

«Верифицировать этот факт мы пока не можем. Отметим, что М. Хассуна не значится в списках на эвакуацию», — добавили в пресс-службе.

Родственники Хассуна рассказывали, что мужчина работал врачом. Он погиб в результате израильского авиаудара вчера по дому его отца в районе Шеджаия.

Ранее переговоры по прекращению огня в секторе Газа в обмен на освобождение заложников зашли в тупик. Израиль отозвал своих представителей из Катара. Пять заложников погибли в Газе, еще 136 заложников, среди которых 17 — женщины и дети, остаются в плену.