Мир 22 ноября 2023, 12:19 Эвакуацию россиян из сектора Газа пообещали не останавливать Пресс-секретарь Зарипова: эвакуация россиян из Газы продлится сколько нужно Keystone Press Agency / Global Look Press

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Россиян продолжат вывозить из зоны палестино-израильского конфликта до тех пор, пока не отпадет такая необходимость. Пресс-секретарь представительства России при Палестинской национальной администрации Алия Зарипова сказала ТАСС о неограниченных сроках эвакуации.

«Можно говорить о том, что эвакуация продлится столько, сколько это необходимо», — заявила она.

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Список желающих выехать из сектора Газа, по словам Зариповой, пополняется каждый день. Она сказала, что эта работа не привязана к гуманитарным паузам или перемирию, ее продолжили при участии российского представительства.

Собеседница агентства заявила, что о жертвах среди россиян или граждан стран СНГ дипломатам ничего не известно.

Эвакуацию мирных жителей организовали через КПП «Рафах» на границе сектора Газа с Египтом. В Россию вывезли более 550 человек, в том числе 28 — в ночь на 22 ноября. «Известия» сообщили, что Израиль и движение ХАМАС договорились о четырехдневном прекращении огня и освобождении части заложников в обмен на заключенных палестинцев.