Эвакуацию объявили в Новой Зеландии после третьего землетрясения

Острова Новой Зеландии, Фиджи, Вануату, Ниуэ и Тонга пережили три землетрясения за сутки. После последних подземных толчков Национальное агентство по чрезвычайным ситуациям выпустило предупреждение для жителей ряда островов уйти на возвышенность, так как есть угроза цунами. Сообщение об этом ведомство опубликовало на своей странице в Twitter.

«Предупреждение о цунами после землетрясения около архипелага Кермадек. Живущие рядом с побережьем в заливах Бей-оф-Айлендс и Толага, городах Фангарея, Матата и на острове

Грейт-Барриер срочно эвакуируйтесь на возвышенность, которая находится в глубине суши», — говорится в сообщении.

Пользователи в социальных сетях опубликовали видео со звуком сирен, предупреждающих о наступлении гигантских волн.

Эвакуация началась и на островах Американского Самоа.

Это третье землетрясение, которое произошло в этом регионе за последние сутки. Как сообщил сайт Channel News Asia, первые толчки начались утром в пятницу, 5 марта около Северного острова. Магнитуда составила 6,9 балла. Геологическая служба США сообщила, что толчки произошли в 180 километрах к северо-востоку от города Гисборн.

Экстренные службы разослали 50 тысячам жителям сообщение об угрозе цунами высотой до одного метра. После власти объявили, что угроза миновала.

Второе землетрясение магнитудой 7,4 произошло около острова Кермадек. Третья часть новых подземных толчков также ощущалась в том районе.

Несмотря на то, что угрозы цунами нет для столицы Новой Зеландии Веллингтон и других центральных регионов, жителей попросили без лишней необходимости не выходить на пляжи и избегать прибрежных зон, так как в океане могут начаться сильные течения.