Эвакуацию людей объявили на западе Австралии из-за лесных пожаров. Видео

Сильный лесной пожар охватил западную часть Австралии. Из-за огня пришлось эвакуировать жителей Бриджтауна. Один из очевидцев заснял полыхающие деревья на видео и поделился роликом в соцсетях.

На опубликованных кадрах видно, что вместе с частью леса горит и находящееся рядом поле. Над охваченными огнем деревьями кружит вертолет спасателей. За кадром слышен вой сирены.

На этом снимке можно увидеть пожарных, которые подъехали вплотную к лесному пожару.

Эвакуация местных жителей началась днем 5 февраля. Всех людей призвали покинуть Бриджтаун и отправиться в соседний город Манджимуп, сообщил АВС. В эвакуационный центр приехали как минимум 200 человек.

По информации экстренных служб, в результате пожара пострадало около 1,7 тысячи гектаров земли. При этом пожарные отметили, что оценивать степень ущерба еще слишком рано. Из-за возгорания в Бриджтауне пришлось отключить электричество.

К вечеру пожар усилился. Спасатели заявили, что соседний город Хестер оказался под угрозой. Метеорологи сообщили, что в Бриджтауне температура воздуха достигла +41 градуса. При этом они ожидают, что 6 февраля в городе пройдет небольшой дождь.