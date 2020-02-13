Эвакуация украинцев из Уханя постоянно откладывается

По словам граждан Украины, их обещали забрать еще три недели назад, но самолет так не прилетел.

«В Украине по всем новостям передают, что людей эвакуируют из Уханя, и их ждут дома. А утром 11 февраля нам сообщают, что самолет, специальный рейс из Киева, за нами не прилетит», — пожаловалась украинка, проживающая в Китае.

На данный момент инфицированы 60 тысяч человек, из них больше тысячи с летальным исходом. Около шести тысяч человек успешно вылечились.