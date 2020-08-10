Продолжается эвакуация граждан России, застрявших в США в период пандемии коронавируса. Очередной рейс вывез из Нью-Йорка 391 пассажира.

«Сегодня мы провожали очередной вывозной рейс из международного аэропорта им. Дж.Ф.Кеннеди (г. Нью-Йорк). На борту самолета — 391 пассажир, среди них — 12 младенцев», — рассказал посол России в США Анатолий Антонов. Его слова приводятся на офоциальной странице посольства в Facebook.

Он также пожелал всем пассажирам счастливого пути и здоровья. Кроме того, посол добавил, что продолжается оказание помощи наиболее уязвимым категориям граждан в связи с тяжелой эпидемиологической ситуацией. Сегодняшний эвакуационный рейс забрал в Россию 65 человек из «гуманитарного списка», то есть тех, кто как можно скорее должен вернуться домой по разным причинам. Среди них пенсионеры, пожилые люди, граждане России, оказавшиеся в сложной ситуации.

Антонов уточнил, что работы по вывозу наших соотечественников из США еще много. Завтра отправится очередной рейс, но уже из Лос-Анжелеса.

Россия возобновила авиасообщение пока только с тремя странами — Турцией, Танзанией и Великобританией. С 15 августа также начнутся рейсы в Швейцарию.