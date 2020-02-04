Эвакуация россиян из китайского Уханя попала на видео

По данным издания, по пути следования в аэропорт автобусы останавливали в каждом населенном пункте. У пассажиров проверяли паспорта и температуру. Россияне должны вылететь из Уханя в 20:00 по московскому времени. В российском посольстве в КНР уточнили, что сегодня Китай покинут 132 гражданина РФ. Для их эвакуации уже вылетело два самолета из России.