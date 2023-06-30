Мир 30 июня 2023, 08:29 Euroclear возобновил расчеты по бумагам российских компаний, оказавшихся не под санкциями РБК: депозитарий Euroclear возобновил расчеты по бумагам неподсанкционных компаний России Unsplash

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Международный депозитарий Euroclear вновь проводит расчеты по евробондам и локальным акциям российских компаний, которые находятся не под санкциями. Он расширил также список торгуемых ОФЗ. Об этом написал РБК со ссылкой на письмо, которое оказалось у него в распоряжении.

В частности, речь идет о работе с такими организациями, как «Норникель», «Газпром», «Газпром нефть», Московская биржа, «Лукойл», «Мечел», «Интер РАО», «Аэрофлот», «Магнит», АФК «Система», МТС, «Сегежа», «М.Видео», «Белуга»и «Детский мир».

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«Euroclear Bank продолжит оценивать и проверять список приостановленных ценных бумаг и может возобновить расчеты по дополнительным ценным бумагам, соответствующим стандартным операционным проверкам», — привело издание выдержки из письма.

Эксперты объяснили, что возобновление расчетов по части российских бумаг говорит о возможности сделок во внешнем контуре. Также можно делать депозитарные переводы.