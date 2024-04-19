Мир 19 апреля 2024, 12:01 Eurobarometer: бедность и социальная изоляция стали главными проблемами для европейцев

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Борьба с нелегальными мигрантами больше не является главным приоритетом для европейских избирателей. Соответствующие результаты показал опрос, проведенный по заказу Европарламента, сообщил «Ридус».

Отслеживанием общественного мнения ежеквартально занимается Eurobarometer. По его данным, теперь основными проблемами для населения стали бедность, кризис стоимости жилья, а также социальная изоляция.

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Кроме того, миграцию обогнали вопросы здравоохранения, рабочих мест, обороны и климата.