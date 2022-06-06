EurAsia Daily: жители Германии возмутились нежеланием украинских беженцев работать

Многие жители Германии не поддержали решение властей выплачивать трудоспособным беженцам из Украины пособия по безработице. Об этом сообщили Nation News со ссылкой на EurAsia Daily.

На немецкое пособие сейчас претендуют более 740 тысяч работоспособных украинцев. При этом такое решение не понравилось немцам. По их словам, таким поступком правительство грабит фонды социальной защиты.

«Они бегут в другую страну и затем имеют право на льготы. Я думал, что беженцы должны быть благодарны и браться за любую разумную работу», — заявил один из жителей страны.