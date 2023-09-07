Мир 07 сентября 2023, 07:56 «Этот опыт меня травмировал». Украинка пожаловалась на пережитые в Израиле унижения «УП»: украинку унизили в Израиле Unsplash

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Жительница Киева Ирина пожаловалась на «издевательства», которые пережила в Израиле, куда приехала на зиму к друзьям. Она рассказала изданию «Украинская правда», что в аэропорту ее несколько дней унижали и подвергали допросам, а в итоге депортировали.

«Этот израильский опыт меня травмировал, и я решила, что во время конфликта никуда из Киева не поеду», — заметила Ирина.

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Женщина прилетела в Тель-Авив через Польшу в декабре 2022 года. Проблемы начались прямо в аэропорту Бен-Гурион. По ее словам, на паспортном контроле ее документы долго проверяли, а затем вызвали на «собеседование». Узнав, что она не замужем и бездетна, на нее посмотрели «с осуждением» и предупредили, что она «может оформить здесь брак», и опять отправили в зал ожидания. Все это время киевлянка оставалась без еды и воды. В аэропорту она успела познакомиться с другими ожидающими, и половину россиян, которые были среди них, пропустили, а все украинцы были вынуждены ждать.

Последовало второе «собеседование». Сотрудник таможни начал на русском языке расспрашивать Ирину о цели визита и усмехнулся после ее объяснения про конфликт на Украине.

Наконец через трое суток женщине отдали документы о депортации. Кроме того, ей запретили посещать Израиль в течение пяти лет. Оказалось, ее заподозрили в желании «остаться и получать социальную помощь».

Ирина задалась вопросом, почему к украинцам так относятся, и предположила, что «Россия имеет большое влияние на Иран и Сирию» — соседей Израиля.