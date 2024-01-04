Мир 04 января 2024, 15:58 Этот год станет решающим. В Германии дали прогноз по конфликту России и Украины Генерал Катер: 2024-й станет решающим для украинского конфликта РИА «Новости»

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Наступивший год станет решающим в конфликте России и Украины. Такое мнение выразил в эфире канала Welt генерал-лейтенант Вооруженных сил Германии в отставке Роланд Катер.

Катер подчеркнул, что 2024-й будет решающим в военном плане.

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«Он покажет, удастся ли Украине — а мы должны быть реалистичны в своих оценках — перехватить инициативу», — пояснил эксперт.

На сегодняшний день, как указал Катер, инициатива находится в руках России.

Также он предположил, что в этом году разрешится и тема переговоров между сторонами, не исключив шанс завершения конфликта.

Ранее своим прогнозом на 2024-й поделилась премьер Литвы Ингрида Шимоните. По ее словам, этот год будет трудным и с военной, и с политической точки зрения.

Она обратила внимание, что Украина не достигла тех результатов, на которые рассчитывал Запад.

«Не будет ошибки в том, чтобы сказать: в ходе конфликта на Украине мы надеялись совсем на другой результат, нежели имеем сегодня», — подчеркнула Шимоните.