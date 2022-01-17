«Этот человек по-настоящему за народ». Жители признали Токаева «постоянным» президентом после беспорядков в Казахстане

Жители Алма-Аты рассказали «360», что город еще нескоро оправится от беспорядков, которые охватили его в начале января. Президент страны Касым-Жомарт Токаев дал восемь месяцев на то, чтобы разрушенные митингующими здания были восстановлены, власти страны обещают значительные вливания в городской бюджет. Люди считают, что Токаев вовремя смог принять волевые и грамотные решения, и это сильно укрепило веру в него большинства жителей.

Один из свидетелей беспорядков проживает в Нур-Султане, а в Алма-Ату приехал к родственникам на новогодние праздники. Когда начались бесчинства, аэропорт оказался закрыт, поэтому он не смог улететь домой вовремя.

Молодой человек рассказал, что все жители страны за долгие годы привыкли: президент — это Нурсултан Назарбаев. Поэтому Токаев поначалу казался им словно бы временным правителем. Но вышло так, что именно эта ситуация с беспорядками укрепила веру народа в силу их нового президента.

«Этот человек по-настоящему за народ. Вначале, конечно, были слухи, что он временный президент, но сейчас все понимают: Токаев — действующий президент. Народ верит Токаеву именно после этих событий. Его жесткие волевые решения сейчас, его кадровые перестановки, которые он сделал в последнее время, — для этого нужно иметь очень сильный характер», — поделился очевидец.

Другая жительница Алма-Аты поддержала это мнение. На вопрос о том, верит ли народ Токаеву, она однозначно ответила: да, большинство ему точно верит.

«Наш президент пообещал, что больше такого не произойдет. С его приходом в Казахстане многое поменялось. Он все-таки шагает навстречу народу, а не уходит от него. Когда пришел Токаев, очень многое легло на его плечи: сразу пандемия, взрывались военные части, еще что-то. Он с достоинством это все выдерживает», — поделилась собеседница. а.