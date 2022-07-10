«Этой страной правит суфлер?» Байдена высмеяла австралийская телеведущая
Диктор Панахи: настоящим главой США может стать редактор телесуфлера Байдена
Президент США Джо Байден на этой неделе снова использовал телесуфлер для своего выступления. Но кроме своей речи он зачитал пометки редактора «конец цитаты» и «повторите эту строку». Поведение американского лидера высмеяла в своей программе на телеканале Sky News Australia Рита Панахи.
Она напомнила, что несколько лет назад существовала серия комедийных фильмов о телеведущем Роне Бургунди, который также зачитывал все, что выводили на телесуфлер, чем выводил из себя всю съемочную группу. Байден действовал точно так же. В качестве доказательства телеведущая совместила кадры из фильма и выступление президента США.
«Все, что выведете на этот суфлер, ведущий из сериала повторит слово в слово. Президент США просто повторил его действия. Но кто же в действительности правит страной — Байден или редактор телесуфлера?» — поинтересовалась Панахи.
При этом ведущая отметила, что пресс-служба Белого дома не готова оставлять своего начальника без уже написанной речи. Иначе получится абсолютно бессвязная речь.
«У меня были волосатые ноги, которые на солнце „становились светлыми“. И дети подходили, подплывали к бассейну и гладили мою ногу, чтобы волосы на ней становились прямыми, а затем смотрели, как волосы снова выпрямлялись. Тогда я узнал о тараканах, узнал о детях, прыгающих мне на колени, и мне понравилось, как дети прыгали мне на колени», — заявил Байден на одном из своих выступлений.