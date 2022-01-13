«Этой проблеме более 35 лет». Политолог объяснил ситуацию с «русофобской дрянью» в Казахстане

Отказ Россотрудничества работать с новым министром информации Казахстана Аскаром Умаровым из-за его русофобских высказываний никак не повлияет на ситуацию с отношением к русским в центральноазиатской стране. Об этом «360» заявил российский политолог Армен Гаспарян.

О русофобских высказываниях Умарова писали еще несколько лет назад, году в 2007-м, отметил политолог.

«У нас, как обычно, все почему-то узнается с колоссальным отставанием, я вот просто поражаюсь. Вот вроде у всех интернет есть, в Google никого не банят, у всех мобильные телефоны, но все спустя годы только узнается», — посетовал он.

От того, будет ли Россотрудничество работать с Казахстаном или не будет, ничего не поменяется, по мнению политолога.

«Потому что, например, филиала Института стран СНГ в Казахстане никогда не было. И что, как-то это повлияло? А даже если бы был, то как это влияет? Например, на Украине был Институт стран СНГ, и чего?» — отметил Гаспарян.

Политолог отметил, что в России у многих очень «странное представление» о реалиях жизни в странах ближнего зарубежья.

«Это же не один Умаров, это система. Просто он сейчас в пиаре, про него все говорят. Но он даже не вершина этого айсберга. Это очень глубокая проблема, которой более 35 лет. Я не знаю, что должно произойти, чтобы в России начали задумываться над факторами разными и делать правильные выводы. Пока я вижу исключительно повторение бесконечных ошибок», — констатировал Гаспарян.

Глава Россотрудничества Евгений Примаков ранее заявил, что ведомство отказывается работать и иметь контакты с новым главой Мининформации Казахстана Аскаром Умаровым. Причиной стали его нелестные высказывания в отношении русских, которых Умаров называл «навязанной диаспорой», а о Великой Отечественной войне говорил как о «чужой». Примаков, прочитавший эти цитаты, заявил, что Россотрудничество отказывается работать с «русофобской дрянью».