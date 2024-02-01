01 февраля 2024, 00:13
«Этого не произойдет на Украине». Россия сломала планы США
Экс-разведчик Риттер: Россия не позволила разместить ракеты США на Украине
Россия не позволила США разместить ракетные вооружения на Украине. Об этом рассказал бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Ask The Inspector.
Эксперт напомнил, что США в нарушение международных договоренностей разместили в Румынии и Польше системы Aegis. Американские власти оправдывались тем, что эти установки предназначены для противовоздушной обороны. Но Риттер сообщил, что Aegis можно переоборудовать в ударные системы для поражения наземных целей.
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«Русские тогда сказали: „Этого не произойдет на Украине. Мы не позволим сделать ее частью НАТО, чтобы вы потом разместили там ракеты, долетающие до Москвы за считанные минуты“», — заявил бывший разведчик.
Ранее Скот Риттер предупредил, что Вооруженные силы Украины скоро могут столкнуться с обрушением линии фронта на всей его протяженности. Бывший разведчик сообщил, что у украинской армии не осталось ни тренированных военных, ни оборудования.
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