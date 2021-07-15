«Этого не ожидали даже США». Политолог объяснил причины протестов на Кубе

Гуманитарный кризис на Кубе только усилился на фоне пандемии, но никто не ожидал, что ситуация в стране вызовет массовые протесты. Об этом «360» рассказал научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

Пандемия нанесла огромный экономический удар по Кубе. На ситуацию повлияли и действия США по блокированию поставок нефти из Венесуэлы, в результате чего на Кубе возникла нехватка топлива, что привело к проблемам с электричеством.

«В условиях тропической жары это означает, что жить, мягко говоря, некомфортно. При том что население довольно бедное, возникли перебои с продовольствием», — отметил эксперт.

Кубинцы — веселый народ и не привыкли унывать. Они будут петь и плясать в любых условиях, но условий для этого почти не осталось, как выразился Журавлев.

Политолог указал, что, хотя никто не отменял блокаду со стороны США, в нынешней ситуации они не виноваты. И это стало неожиданностью даже для самого кубинского правительства.

«Там бедность, а в условиях ковида все стало еще хуже, это понятно. Но то, что это вызовет массовые протесты, не ожидал никто, в том числе и американцы», — подчеркнул он.

США нагнетали антиправительственные настроения на Кубе, в том числе в соцсетях, но это происходило и в прошлые годы.

«Наверное, была попытка проверить власть на прочность. Все это связано с тем, что стало плохо жить», — предположил собеседник.

Власти Кубы подавили беспорядки. Погиб только один человек, но любая жизнь ценна. Однако никаких предпосылок к улучшению ситуации не предвидится, поэтому беспорядки могут повториться. По мнению Журавлева, в этом уже будут готовы принять участие США, чтобы поднять градус протеста и в конечном итоге добиться свержения действующей власти.

«США при любых администрациях считали Кубу своим врагом, поэтому проблемы сохраняются, и, к сожалению, есть основания полагать, что некая бомба возмущения остается по сей день и будет оставаться в будущем», — констатировал эксперт.

Журавлев не исключил, что рано или поздно этой ситуацией воспользуется оппозиция.

Протесты на Кубе вспыхнули 11 июля. Тысячи жителей страны требовали смены власти, чтобы добиться решения социальных проблем.

Мэр Майами Фрэнсис Суарес ранее призвал президента США Джо Байдена рассмотреть возможность нанесения ударов по Кубе.