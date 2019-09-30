  • «Этого не нужно делать». Зеленский — о публикации стенограммы беседы с Трампом

    30 сентября 2019, 21:23

    Артур Блянихов

    Лидер Незалежной Владимир Зеленский обозначил, что его офис не намерен публиковать стенограмму телефонной беседы с хозяином Белого дома Дональдом Трампом. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на украинские СМИ.

    Зеленского призвали опубликовать разговор с Трампом

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    Президент Украины признался, что есть вещи, которые неправильно даже обнародовать, и к ним относится стенограмма его диалога с американским коллегой.

    «Мне кажется, что этого не нужно делать», — отметил глава государства.

    Исходя из этого, он счел отрицательным решение США показать стенограмму. При этом Зеленский заверил, что в разговоре с Трампом никаких секретов не было.