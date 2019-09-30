Зеленского призвали опубликовать разговор с Трампом Подробнее

Президент Украины признался, что есть вещи, которые неправильно даже обнародовать, и к ним относится стенограмма его диалога с американским коллегой.

«Мне кажется, что этого не нужно делать», — отметил глава государства.

Исходя из этого, он счел отрицательным решение США показать стенограмму. При этом Зеленский заверил, что в разговоре с Трампом никаких секретов не было.