«Это Zнак». МИД России увидел в небе символ спецоперации на Украине
МИД России показал появившийся в небе символ спецоперации на Украине
Сотрудники МИД России увидели в небе над министерством символ спецоперации на Украине. Они сфотографировали появившуюся среди облаков букву Z.
«Небо над МИДом. Это Zнак», — написала пресс-служба внешнеполитического ведомства в своем Telegram-канале.
К своему сообщению министерство добавило снимок, на котором видна появившаяся в небе буква Z.
Ранее смысл изображения латинских букв V и Z на военной технике, участвующей в спецоперации на Украине, объяснило Минобороны РФ. По словам оборонного ведомства, V — символ фраз «Сила в правде» и «Задача будет выполнена», а буква Z обозначает слова «За Победу».
Россия и Украина провели уже два раунда переговоров. Стороны договорились организовать гуманитарные коридоры для вывода людей и продолжить контакты. В ближайшие дни должна состояться еще одна встреча делегаций в Белоруссии.
Как отметил президент России Владимир Путин, страна открыта к диалогу с Украиной при условии выполнения всех российских требований. Об этом он заявил во время телефонного разговора с канцлером Германии Олафом Шольцем.