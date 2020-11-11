«Это жест отчаяния США». Военный эксперт — об отправке последнего американского ледокола в Арктику
Американцы отправили в Арктику ледокол «Полярная звезда». Военный эксперт Василий Дандыкин уверен, что таким образом они ходят доказать России свое превосходство. Об этом сообщило ИА Nation News.
Он пояснил, что это последний ледокол, который остался у Штатов, и он довольно старый. Тем не менее, уверен эксперт, США хотят показать, что тоже имеют право на Северный морской путь.
«Американцы укрепляют военные компоненты на Аляске, в Норвегии. Но отсылка этого ледокола — это жест отчаяния США», — считает Дандыкин.