Он пояснил, что это последний ледокол, который остался у Штатов, и он довольно старый. Тем не менее, уверен эксперт, США хотят показать, что тоже имеют право на Северный морской путь.

«Американцы укрепляют военные компоненты на Аляске, в Норвегии. Но отсылка этого ледокола — это жест отчаяния США», — считает Дандыкин.