Мир 27 января 2024, 16:36 «Это всех нас ждет». Мэр Львова рассказал, когда отправит сыновей в ВСУ Мэр Львова Садовой заявил, что старшие сыновья пойдут служить в ВСУ после учебы Официальный сайт президента Украины

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Украинские общественники попросили мэра Львова Андрея Садового озвучить планы на службу в ВСУ его старших сыновей-студентов. В ответ на это он заверил, что отправится в армию вместе с детьми, но позже, сообщило украинское агентство УНИАН.

«Прошу всех быть спокойными. Закончат обучение, и все пойдут в армию. И я также. Это всех нас ждет. Но разорвать обучение и идти воевать… Меня, как отца, это немножко внутри крутит», — сказал Садовой.

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Он также отметил, что трое его детей еще проходят обучение в школе, а старшие два сына — студенты. По этой причине они вступят в ряды ВСУ только после завершения учебы.

До этого СМИ Украины сообщали, что взрослые сыновья мэра Львова сейчас живут за рубежом и там же учатся.

Украинцы начали убивать тех, кто вылавливает людей для отправки в ВСУ. Размер американской финансовой помощи Киеву не имеет никакого значения, в украинской армии катастрофически не хватает людей.