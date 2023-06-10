Мир 10 июня 2023, 22:26 «Это воровство». Канаду раскритиковали за конфискацию российского Ан-124 Посол России Степанов назвал воровством конфискацию российского Ан-124 Канадой для Украины Викимедиа

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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил о передаче конфискованного российского Ан-124 Украине. Посол РФ в Оттаве Олег Степанов назвал это решение незаконным, написал ТАСС.

«Это совершенно незаконно, это воровство, грабеж. Режим Трюдо показал, что правового государства в Канаде не существует», — сказал он.

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По словам Степанова, «любые попытки накачать Украину оружием только продлевают конфликт и мучения украинских призывников». Дипломат отметил, что все цели спецоперации будут выполнены.

Канада конфисковала российский транспортный самолет Ан-124, который задержали в 2022 году в Торонто. Его передадут Украине, сообщил Трюдо во время своего неофициального визита в Киев.

Канадские власти также ввели санкции против чиновников и ведомств новых регионов России. Под ограничительные меры Канады попали 24 физических и 17 юридических лиц. Среди них бывший президент Украины Виктор Янукович, блогер Юрий Подоляка и министр культуры Херсонской области Александр Кузьменко.