«Трамп не запретил TikTok, он хуже сделал: он сказал, что TikTok будет запрещен, если его не купит компания США и часть денег от этой сделки не отдадут американскому государству», — пояснила Бутина.

Она уверена, что США не нравится, что они не могут контролировать данную социальную сеть, не могут вводить свои ограничения на неугодный им контент. Член ОП сравнила борьбу Трампа с TikTok с борьбой с «Северным потоком — 2».

«Что касается „Северного потока — 2“, то здесь такая же ситуация. Они хотят быть гегемоном, и на это все ориентировано», — поделилась Бутина.

США не планируют продавать свой газ в Европу — это пустые слова, считает Бутина.

«Это вопросы о превосходстве. Они хотят быть единственным и доминирующим игроком. И они делают все, чтобы добиться этой цели, контролируя и информационные потоки, и энергетические. По сути, это основной залог доминирования США», — сказала член ОП.