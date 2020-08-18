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    18 августа 2020, 09:24

    «Это вопросы о превосходстве». Бутина — о желании Трампа запретить TikTok

    Анастасия Кременчугская

    Мария Бутина, член Общественной палаты РФ, рассказала, почему Дональд Трамп, президент США, борется с TikTok и «Северным потоком — 2». По ее словам, это является частью стратегии по завоеванию мира. Об этом сообщило РИА ФАН.

    «Трамп не запретил TikTok, он хуже сделал: он сказал, что TikTok будет запрещен, если его не купит компания США и часть денег от этой сделки не отдадут американскому государству», — пояснила Бутина.

    Она уверена, что США не нравится, что они не могут контролировать данную социальную сеть, не могут вводить свои ограничения на неугодный им контент. Член ОП сравнила борьбу Трампа с TikTok с борьбой с «Северным потоком — 2».

    «Что касается „Северного потока — 2“, то здесь такая же ситуация. Они хотят быть гегемоном, и на это все ориентировано», — поделилась Бутина.

    США не планируют продавать свой газ в Европу — это пустые слова, считает Бутина.

    «Это вопросы о превосходстве. Они хотят быть единственным и доминирующим игроком. И они делают все, чтобы добиться этой цели, контролируя и информационные потоки, и энергетические. По сути, это основной залог доминирования США», — сказала член ОП.

    Новости SMI.FM