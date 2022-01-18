Депутат бундестага предсказал беспорядки в Германии по сценарию Казахстана

Депутат бундестага Вальдемар Гердт заявил, что сценарий Казахстана не так уж и маловероятен для Германии. По его словам, ухудшающееся экономическое положение в стране может спровоцировать мигрантов на начало погромов.

Как рассказал «360» Гердт, Германия продолжает принимать в страну потоки мигрантов — и это может негативно сказаться на ней. Речь идет о людях, которые не готовы интегрироваться ни в культуру, ни в экономику. Вместо этого они паразитируют на огромных социальных пособиях, которые есть в Германии. Число таких людей уже достигло своего апогея.

«К нам едут, потому что пока еще есть социальное обеспечение на очень высоком уровне, но социальные кассы пусты. Коронавирус с его последствиями и санкции опустошают бюджет. Как только социальные обязательства не смогут быть выполнены, начнутся погромы», — подчеркнул депутат.

Он убежден, что мигранты начнут «сами брать то, зачем они приехали сюда». Это серьезная проблема, которая ожидает немецкое общество. Хотя, по словам Гердта, она заденет всю европейскую цивилизацию.

«Мы видим, что происходило в Казахстане, когда закономерные и мирные протесты, которые имели право быть, переросли в погромы и убийства людей. Этот сценарий для Германии не такой уж и невероятный», — отметил собеседник «360».

Потенциал для разворачивания подобного сценария накапливается как раз в тех людях, что продолжают мигрировать в Германию. Взрыв этой массы — всего лишь вопрос времени.