Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин рассказал «ПолитЭксперту», с какими странами ДНР удалось установить контакты за последние годы.

Пушилин напомнил, что за прошедший год ДНР посетили представители более чем 30 стран. В частности, они приезжали не только из европейских государств, но и из стран Ближнего Востока и Средней Азии.

«Что касается международного признания, это вопрос очень щепетильный, он зависит от решений основополагающих игроков. Мы прекрасно понимаем, что над этим нужно продолжать работать, но рассчитывать, что результат будет через месяц, через два или даже через год, было бы слишком оптимистично», — подчеркнул собеседник издания.