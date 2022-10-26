«Это война Польши с Россией?» Полякам не понравились планы властей по поддержке Украины | 360°

Мир 26 октября 2022, 21:05 «Это война Польши с Россией?» Полякам не понравились планы властей по поддержке Украины Читатели Interia иронично оценили планы Польши по поддержке Украины РИА "Новости"

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Читатели газеты Interia подвергли резкой критике планы Польши по поддержке Украины. Недоумение у них в том числе вызвало предполагаемое участие польской стороны в восстановлении инфраструктуры соседнего государства.

Глава Бюро национальной безопасности Польши Яцек Севера отметил, что особое внимание нужно будет уделить восстановлению городов.

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Однако намерения польских властей раскритиковали жители страны, отметив, это «наглость в самом своем расцвете».

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«Дуда, это разве война Польши с Россией?» — задался вопросом пользователь под ником Karol.

«Когда украинцы вернутся к себе? Когда Зеленский заплатит за размещение семьи в Польше?» — поинтересовался другой комментатор.

Другой пользователь заметил, что польские власти намерены «отстроить чужую страну, хотя не могут даже увеличить добычу угля в Польше» или запретить его импорт».

Жители Польши обрушились с критикой на власти страны после совещания Североатлантического альянса по Украине, сообщало РИА ФАН.