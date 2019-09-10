«Отмороженный ястреб-русофоб ушел на пенсию». Причиной отставки Болтона назвали работу на территории СНГ Подробнее

Президент США Дональд Трамп 10 сентября попросил уйти в отставку одного из своих советников — Джона Болтона. Он объяснил свое решение существующими разногласиями по некоторым вопросам. Болтон же заявил: решение об отставке он принял самостоятельно.

«Это внутреннее дело американцев», — произнес пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, когда его спросили, не связана ли отставка Болтона с очередным шпионским скандалом в Штатах.

Ранее американские СМИ, в частности телеканал CNN, сообщали, что спецслужбы США в 2017 году провели секретную операцию. Во время нее из России был вывезен информатор, близкий к российским властям. Якобы это произошло после встречи посла России в США Сергея Кисляка, министра иностранных дел Сергея Лаврова и президента Дональда Трампа.

В некоторых изданиях называлось даже имя шпиона — Олег Смоленков, который работал в посольстве России в США и аппарате правительства РФ. Официального подтверждения, что в скандале был замешан именно Смоленков, нет.