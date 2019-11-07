«Это в духе этого государства»: политолог объяснил, как Израиль потерял в Сирии противоракету «Праща Давида»

Сирийские военные захватили новейшую противоракету Израиля Подробнее

Евгений Бень отметил, что довольно часто военно-стратегические возможности Израиля преувеличивают.

«У нас хронически преувеличиваются некие военно-стратегические возможности государства Израиль. В том смысле, что там якобы точность, пунктуальность, педантичность во всем», — сказал политолог.

Поэтому, по его словам, никого не удивляет то, что страна потеряла противоракету, сообщило РИА ФАН.

«Якобы основательность в жизнедеятельности израильской армии. На самом деле нисколько не удивляет, что они могли на территории Сирии именно потерять ракету. Это вполне в духе этого государства и в духе организации, включая работу ЦАХАЛ. Удары производились не раз. Во всем некоторое головотяпство Израилю присуще, причем в разных проявлениях жизни», — заключил Евгений Бень.