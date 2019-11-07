  • «Это в духе этого государства»: политолог объяснил, как Израиль потерял в Сирии противоракету «Праща Давида»

    07 ноября 2019, 19:00

    Анастасия Карпеева

    Сирийские военные нашли ракету, выпущенную Израилем из системы ПРО «Праща Давида». Политолог Евгений Бень рассказал, что израильская ракета была потеряна из-за технического сбоя. Об этом сообщил сайт «Политика Сегодня».

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    Евгений Бень отметил, что довольно часто военно-стратегические возможности Израиля преувеличивают.

    «У нас хронически преувеличиваются некие военно-стратегические возможности государства Израиль. В том смысле, что там якобы точность, пунктуальность, педантичность во всем», — сказал политолог.

    Поэтому, по его словам, никого не удивляет то, что страна потеряла противоракету, сообщило РИА ФАН.

    «Якобы основательность в жизнедеятельности израильской армии. На самом деле нисколько не удивляет, что они могли на территории Сирии именно потерять ракету. Это вполне в духе этого государства и в духе организации, включая работу ЦАХАЛ. Удары производились не раз. Во всем некоторое головотяпство Израилю присуще, причем в разных проявлениях жизни», — заключил Евгений Бень.