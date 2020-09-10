«Это в чистом виде надувательство». Жириновский о выдвижении Трампа на Нобелевскую премию

Он считает, что лидер США не заслуживает данную награду, так как хорошего он ничего не сделал, а наоборот провоцировал конфликты. Например, когда шла борьба с ИГИЛ в Сирии и Ираке, Россия все остановила. Жириновский считает, что премию можно было бы дать президентам этих стран.

«Нет никаких реальных достижений в плане достижения мира. Это он к выборам. Вот, второй срок, глядишь, его объявят лауреатом Нобелевской премии мира и это даст дополнительные голоса. В чистом виде провокация, профанация. Давайте ему дадим, чтобы он выиграл выборы. Он никаких реальных шагов для достижения мира ни в одной точке не сделал. Он идет по пути Обамы, чтобы это повлияло на его рейтинг. Это в чистом виде надувательство», — высказался лидер ЛДПР.

По его словам, американцы также обогащаются с помощью фонда Нобелевской премии. А также поднимают авторитет США.