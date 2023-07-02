Мир 02 июля 2023, 13:56 «Это уже не фантазия». Шварценеггер рассказал о пророчестве фильма «Терминатор» Актер Арнольд Шварценеггер заявил, что фильм «Терминатор» стал реальностью Кинопоиск

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Голливудский актер Арнольд Шварценеггер назвал кинокартину режиссера Джеймса Кэмерона «Терминатор» пророческим фильмом. Об этом сообщило издание People.

По словам актера, сценарий фильма оказался пророческим, события, показанные во экшн-франшизе, происходят сейчас в реальности. Актер отметил, что будущее искусственного интеллекта уже наступило, а Кэмерона он назвал «режиссером номер один» в мире.

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«Теперь, по прошествии десятилетий, это стало реальностью. Так что это больше не фантазия или что-то вроде футуристического. Это здесь и сегодня», — сказал Шварценеггер.

Он также рассказал, что сначала не хотел произносить культовую фразу своего персонажа «Я вернусь». По его словам, именно Кэмерон убедил ее произнести.

Ранее об опасности искусственного интеллекта предупредил британский ученый Джеффри Хинтон. По его словам, массовые потрясения и уничтожение человечества из-за «восстания машин» перестали быть научной фантастикой. По мнению Хинтона, развитие технологий действительно несет смертельную опасность для людей.