«Это ужасно и неуважительно». Шутка ВСУ про Елизавету II возмутила британцев

Коллаж с Елизаветой II и ПТРК Javelin, который опубликовали в официальном Twitter Вооруженных сил Украины, возмутил пользователей из Великобритании. По их мнению, общего между юмором и такими картинками нет, это самое настоящее неуважение к монарху.

На картинке Елизавета II была изображена в розовом платье и шляпе, в руках у нее был противотанковый комплекс Javelin, а на плече — нашивка с трезубцем. Коллаж сопровождала подпись: «Боже, благослови королеву, Украину и весь остальной мир», — написало РИА «Новости».

В комментариях пользователи заявили, что эсэмэмщикам, которые ведут аккаунт ВСУ, стоило бы проявить уважение к монарху Великобритании.

«Это ужасно! Это неуважительно. Совсем не подходит для нашей королевы», — написал один из участников обсуждения.

Еще один комментатор заметил, что, по его мнению, Елизавета II неплохо смотрится с оружием в руках, но втягивать ее в «эту историю» точно не стоило. Были и те, кто напомнил ВСУ, что они получают помощь за счет жителей Великобритании.

«Я думаю, вы должны быть прежде всего благодарны британским налогоплательщикам», — посоветовал житель Соединенного Королевства.