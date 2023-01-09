Мир 09 января 2023, 17:47 «Это устаревшая машина 80-х годов»: военный эксперт Хатылев оценил передачу Украине немецких БМП Marder

Читать 360tv в

Военный эксперт Сергей Хатылев в разговоре с ИА Nation News прокомментировал заявление канцлера ФРГ Олафа Шольца о передаче Украине 40 боевых машин пехоты (БМП) Marder.

По словам эксперта, такое количество машин окажется неэффективным против российской техники.

Реклама

«Это устаревшая машина 80-х годов представляет из себя легкобронированную технику. Она не является защитой от артиллерийского огня, поэтому Marder можно поразить крупнокалиберным пулеметом или легкой артиллерией», — сказал Хатылев.

Реклама

Даже если ФРГ поставит Киеву большее число Marder, то они не решат задачи украинского министерства обороны, резюмировал военный эксперт.