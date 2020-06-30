«Если помните, то наш президент предлагал американцам то ли в шутку, то ли всерьез продать С-400. Представить себе, что сейчас существуют какие-то секреты в этой системе вооружений. Турция — страна НАТО, понятно, что, если у нее находится С-400, то и американцы тоже много знают про эту систему. Мне кажется, что подобные заявления — это некий троллинг», — заявил Морозов.

Сенатор также предложил обсудить с США создание единой системы противодействия террористической угрозе.