Украинские пограничники, задержанные Народной Милицей ЛНР, призвали своих сослуживцев сложить оружие и прекратить кровопролитие. Об этом один из них заявил в обращении, которое опубликовала НМ ЛНР.

На видео, опубликованном в Telegram-канале «Народная милиция ЛНР» бывшие украинские пограничники, сложившие оружие, призвали бойцов ВСУ последовать их примеру.

«Я хочу обратиться к военнослужащим украинской армии, пограничникам, нацбатальонам: „Сложите оружие добровольно“ Потому что хватит проливать мирную кровь, военную кровь — своих друзей, товарищей, родственников. Это того не стоит», — сказал экс-пограничник Владислав Ярошенко.

Он рассказал, что по специальности является электрогазосварщиком, а на воинскую службу его заставила пойти необходимость заработка. Он заверил, что не принимал участия в боевых действиях и только сохранял целостность украинской границы.

Второй бывший пограничник Евгения Гончаров, сообщил, что оказался на военной службе после учебы в вузе, подписал контракт, чтобы не оказаться в действующей армии. По его словам, вместе с ним сложили оружие очень большое число сослуживцев, и к этому их призвали командиры.

«Наш начальник дал добро на то, что кто не хочет воевать, тот может сдать оружие. Все сложили добровольно, никто никого не принуждал, — сообщил Евгений.

Он призвал военнослужащих ВСУ последовать его примеру.

«К чему эта война, к чему кровопролитие?» — заявил бывший пограничник.

Ранее сотрудник пограничной службы Украины Александр Диденко рассказал, что украинские боевики готовились к теракту на Запорожской АЭС. Предотвратить катастрофу помогло только своевременное вмешательство российских вооруженных сил.