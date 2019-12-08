По словам О’Брайена, пока неизвестно, действовал ли стрелявший в одиночку. Расследованием занимаются сотрудники ФБР.

Стрелок убил двух человек и ранил еще 8 на базе ВМС США Подробнее

«Они опрашивают и допрашивают других обучающихся из Саудовской Аравии. Мне представляется, что это террористическое нападение», — заявил советник американского лидера.

По его словам, нет информации, был ли стрелявший каким-то образом связан с группировками террористов.

Стрельба на военной базе Флориды произошла 6 декабря. Стрелявший и еще трое военных погибли. Восемь человек были ранены. Установлено, что виновник случившегося — военнослужащий Мухаммед Саид аль-Шамрани, уроженец Саудовской Аравии. Он проходил обучение на данной военной базе. Убедительных доказательств позиции О’Брайена ФБР пока не предоставило.

Есть информация о том, что незадолго до инцидента аль-Шамрани устроил вечеринку для своих соотечественников. Там он демонстрировал видео, где перестрелка закончилась гибелью большого числа людей. Предположительно, стрельбу на базе Флориды один из приятелей аль-Шамрани также снимал на видео.