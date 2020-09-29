Он отметил, что нынешние кандидаты, Дональд Трамп и Джо Байден, являются «плохим и еще более плохим» вариантом развития российско-американских отношений. Политолог считает, что высказывания оппонента нынешнего лидера США — это всего лишь «укол» в сторону РФ.

Напомним, ранее Байден рассказал, что ждет Россию в случае его победы.

«Я обещаю, будут последствия. Будут последствия вмешательства в наши суверенные дела», — сказал кандидат в президенты США.

По словам Ордуханяна, Трамп может выдвинуть против России новые санкции и оказать финансовое давлению на нашу страну. А Байден же — это «полноценная информационная война».

«Это человек, который ничего не контролирует, а те люди, которые стоят за ним, ведут мир к глобальной катастрофе. Поэтому Джо Байден — это своеобразное оружие Армагеддона. С другой стороны, этот выпад в сторону России слишком голословный даже в контексте приближающихся выборов. Не стоит забывать о них, ведь Байден — один из кандидатов. Поэтому ему нужно проявлять подобную риторику», — пояснил американист.

Однако в случае победы Байдена геополитическая сфера отношений между странами не изменится, считает политолог. Но оппонент Трампа настроен против России более радикально.