Мир 22 декабря 2022, 16:25 «Это серьезная история»: депутат Попов — о встрече Медведева и Си Цзиньпина в Китае

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Депутат Госдумы, ведущий программы «60 минут» Евгений Попов в разговоре с ИА Nation News прокомментировал недавнюю встречу заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева с председателем КНР Си Цзиньпином в Китае.

По словам Попова, встреча Медведева с Си Цзиньпином может являться сигналом Западу от России и КНР.

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«Конечно, это серьезная история. Встреча на высшем уровне наших руководителей говорит лишь о серьезности того послания, которое передал заместитель председателя совета безопасности председателю КНР», — сообщил депутат.

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Попов добавил, что слова Си Цзиньпина должны стать для России «очередным толчком для развития отношений».

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