«То, что происходит сейчас, — это психологическое давление. Очень многие вещи надо рассматривать в контексте американской внутренней политики. Им не столько важно, что произойдет с «Северным потоком — 2» или с Европой, сколько то, как они будут позиционировать себя перед американским обществом и избирателями», — подчеркнул Климов.

Он обратил внимание на то, что американские власти сейчас заняты скорее ситуацией внутри страны, чем во всем мире.

«Сейчас они нападают друг на друга, пользуясь раскрученными фобиями, в том числе и той, которая называется «русские идут», — резюмировал сенатор.

Ранее Bloomberg подчеркнул, что Соединенные Штаты признают тщетность борьбы против строительства газопровода «Северный поток — 2». Тем не менее планируют помешать реализации других проектов России.