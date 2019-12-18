    18 декабря 2019, 10:33

    «Это психологическое давление». Совфед оценил сообщение о тщетной борьбе США против «Северного потока — 2»

    Ольга Ситникова

    Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам, глава комиссии по защите государственного суверенитета Андрей Климов ответил на новость Bloomberg. СМИ заявило, что США признали бессмысленность борьбы «Северного потока — 2». Об этом сообщил сайт RT.

    «То, что происходит сейчас, — это психологическое давление. Очень многие вещи надо рассматривать в контексте американской внутренней политики. Им не столько важно, что произойдет с «Северным потоком — 2» или с Европой, сколько то, как они будут позиционировать себя перед американским обществом и избирателями», — подчеркнул Климов.

    Он обратил внимание на то, что американские власти сейчас заняты скорее ситуацией внутри страны, чем во всем мире.

    «Сейчас они нападают друг на друга, пользуясь раскрученными фобиями, в том числе и той, которая называется «русские идут», — резюмировал сенатор.

    Ранее Bloomberg подчеркнул, что Соединенные Штаты признают тщетность борьбы против строительства газопровода «Северный поток — 2». Тем не менее планируют помешать реализации других проектов России.