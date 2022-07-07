«Это просто стыд». Политический обозреватель из США раскритиковал Байдена за оправдание своих ошибок Путиным
Политический обозреватель Fox News пристыдил Байдена за оправдание своих промахов Путиным
К росту цен на продукты в США привела политика президента США Джо Байдена, а не действия президента РФ Владимира Путина. Политический аналитик Такер Карлсон в эфире Fox News назвал оправдания американского президента постыдными и лживыми, сообщило РИА «Новости».
«Это просто стыд. Вообще просто поразительно, а в этой ситуации и опасно. И никто не верит ни единому слову, потому что это явная ложь», — сказал он.
США богаты природными ресурсами, в том числе нефтью и газом, которые еще долгое время останутся критически важными для всего мира. Несмотря на это, американцы столкнулись с резким ростом цен.
Джо Байден предложил свое объяснение произошедшему. Вместо того чтобы признать провал собственной политики, он обвинил во всем Владимира Путина. В это, по словам Такера Карлсона, не смогли поверить даже те, кто голосовал за нынешнего главу Белого дома.