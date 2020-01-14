«Это проявление политической шизофрении». Эксперт оценил слова экс-депутата Верховной рады

По информации РИА ФАН, в телепередаче на канале «Россия 1» Ковтуненко поддержал идею экс-парламентария Украины Рефата Чубарова праздновать «450-летие сожжения Москвы». Речь идет о крупном пожаре в столице после похода крымского хана Девлет-Гирея на Русь в 1571 году.

«Я считаю, что это проявление политической шизофрении. Потому что, с одной стороны, провозглашается курс «прочь от Москвы» — Россия объявлена «главным врагом» и «источником зла». Но когда доходит до каких-то исторических споров, то вдруг приходит понимание того, что мы имеем общие корни и являемся одним народом и находимся в рамках одной культуры. В результате получается конфликт двух мнений в одной голове. То есть шизофрения. Поэтому возникают такие истерии», — заметил Уралов.

Эксперт пожалел политиков Незалежной, однако подчеркнул, что «украинский политический класс сам себя загнал в такую ситуацию».