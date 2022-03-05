Это предательство народа. Жителям Мариуполя и Волновахи не дали выйти из городов

Гуманитарными коридорами должны были воспользоваться 200 тысяч жителей из Мариуполя и 15 тысяч жителей из Волновахи. Но никто из них к ним не прибыл, заявили сегодня в Минобороны РФ.

По данным ведомства, националисты не выпускают мирных жителей и иностранцев из этих населенных пунктов. В министерстве подчеркнули, что Россия со своей стороны выполнила все условия представителей Украины по обеспечению безопасности в Мариуполе и Волновахе.

«Несмотря на всю тяжесть последствий срыва гуманитарной операции, РФ готова и дальше работать с представителями Украины по разрешению кризиса», — сообщили в Минобороны.

В министерстве добавили, что гуманитарная пауза используется ВСУ для перегруппировки своих подразделений. Это предательство народа, заключили в российском ведомстве.

По данным Telegram-канала «Репортер Руденко V», из Мариуполя смогли выбраться три семьи. По словам этих людей, украинские власти их не оповестили о том, что будет открыт гуманитарный коридор. Город они покидали под обстрелами ВСУ, вдобавок националисты заминировали дороги и подорвали мосты в городе.