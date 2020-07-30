«Это политическая уловка Трампа». Эксперт о переносе выборов в США

Специалист считает, что действующий президент таким образом хочет сократить количество сторонников демократов, это является его уловкой.

«Это политическая уловка Трампа, она направлена на то, чтобы сменить имидж с коронаскептика, каким он был все эти месяцы и что негативно отразилось на его рейтинге, на обратный, и показать свою озабоченность проблемой», — заявил Макаренко.

Политолог напомнил, что ранее Трамп высказывался против голосования по почте, так как считает его медленным и нечестным. Эксперт подчеркнул, что при таком виде голосования у демократов возрастут шансы, так как они боятся коронавируса.