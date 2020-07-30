«Это политическая уловка Трампа». Эксперт о переносе выборов в США
Борис Макаренко, президент Центра политтехнологий (ЦПТ), в беседе с НСН прокомментировал предложение президента США Дональда Трампа перенести выборы нового лидера страны.
Специалист считает, что действующий президент таким образом хочет сократить количество сторонников демократов, это является его уловкой.
«Это политическая уловка Трампа, она направлена на то, чтобы сменить имидж с коронаскептика, каким он был все эти месяцы и что негативно отразилось на его рейтинге, на обратный, и показать свою озабоченность проблемой», — заявил Макаренко.
Политолог напомнил, что ранее Трамп высказывался против голосования по почте, так как считает его медленным и нечестным. Эксперт подчеркнул, что при таком виде голосования у демократов возрастут шансы, так как они боятся коронавируса.