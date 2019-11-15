«Это подкуп!». Нэнси Пелоси посчитала Трампа взяточником из-за украинского дела
Спикер нижней палаты конгресса США Нэнси Пелоси обвинила американского лидера Дональда Трампа во взяточничестве по украинскому делу. По ее словам, он сам признался в этом, сообщила «Газета.ru» со ссылкой на Reuters.
«Взятка заключается в предоставлении или отказе от военной помощи в обмен на публичное заявление о поддельном расследовании выборов», — пояснила спикер.
Нэнси Пелоси также добавила, что Трамп пренебрегал властью и игнорировал клятву, угрожая перестать предоставлять военную помощь Украине. В обмен на нее он просил провести расследование против своего политического противника.
«Это подкуп!», — заметила Пелоси.
По ее мнению, принцип «услуга за услугу», который продвигает американский президент, является существенной причиной для импичмента.