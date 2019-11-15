«Это подкуп!». Нэнси Пелоси посчитала Трампа взяточником из-за украинского дела

«Взятка заключается в предоставлении или отказе от военной помощи в обмен на публичное заявление о поддельном расследовании выборов», — пояснила спикер.

Нэнси Пелоси также добавила, что Трамп пренебрегал властью и игнорировал клятву, угрожая перестать предоставлять военную помощь Украине. В обмен на нее он просил провести расследование против своего политического противника.

«Это подкуп!», — заметила Пелоси.

По ее мнению, принцип «услуга за услугу», который продвигает американский президент, является существенной причиной для импичмента.